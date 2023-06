Entrevista de Daniel Alves e pedido de desculpa teriam irritado Joana Sanz, diz emissora de TV

Rio - Nesta quarta-feira (21), Daniel Alves concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal 'La Vanguardia', da Espanha, na qual falou sobre a acusação de estupro de uma jovem de 23 anos, que o fez ser preso provisoriamente em janeiro. Porém, a ex-mulher do jogador brasileiro, Joana Sanz não teria gostado da atitude do Dani Alves.

Segundo o programa 'Cuatro al día', a modelo espanhola não gostou do pedido de desculpas público do jogador. Além de não ter sido avisada por Daniel Alves, Joana não quer mais ter sua imagem associada a ele e estar nos holofotes da mídia. Inclusive, Sanz se mudou de Barcelona, onde vivia com o lateral direito, para Madrid para se distanciar do que aconteceu e começar uma nova vida.

De acordo com o programa 'Ana Rosa', a modelo, que curte férias no México, teria dito que: “Quando descobri, minha pressão baixou. Não quero saber nada do Dani, passo totalmente, deixo o Dani fazer, desfazer e falar o que ele quiser”.