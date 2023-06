Ex-atacante do Flamengo, Marcelo Moreno faz história pela Bolívia

Aos 36 anos, Marcelo Moreno alcançou uma marca histórica pela Bolívia. Ao participar do 0 a 0 com o Chile, na terça-feira (20), o atacante ex-Flamengo igualou o recorde de mais jogos pela seleção do país: 102, que pertence a Ronald Raldes.

O experiente jogador, que atualmente defende o Oriente Petrolero, já possui outro recorde: é o maior artilheiro de sua seleção, com 30 gols.



"É uma honra poder chegar a esta marca. Sinto todo o carinho do povo boliviano quando entro em campo e isso me fortalece a cada dia para poder chegar a estes números. Espero que eu possa seguir batendo essas marcas. Afinal, ficarão marcadas para toda a história da Bolívia", afirmou.



Como segue como titular, a tendência é que Marcelo Moreno ultrapasse a marca e se isole como jogador que mais vezes vestiu a camisa da Bolívia em campo. E a partida para ficar marcada será em setembro, pelas Eliminatórias da Copa de 2026, contra o Brasil, onde atuou por Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Vitória.