Manchester City entra em disputa com o Arsenal por meia destaque da Premier League

De olho na próxima janela de transferências, o Manchester City, atual campeão da Premier League e da Liga dos Campeões, entrou de vez na briga com o Arsenal pela contratação do meia Declan Rice, do West Ham e da seleção inglesa, um dos destaques da última temporada.

O Arsenal chegou a acertar as bases contratuais com o jogador, mas não alcançou o valor pedido pela diretoria dos Hammers. Os Gunners ofereceram duas propostas, uma de 80 e outra de 90 milhões de euros (cerca de R$ 419 e R$ 470 milhões na cotação atual), mas a diretoria do West Ham não aceitou negociar por menos de 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 628 milhões). As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Os Citizens, então, vendo a carência no elenco após a saída do astro Gündogan, que deve ser anunciado pelo Barcelona, correram em direção à disputa com o rival.

O clube londrino, atual vice-campeão da Premier League, não pretende entrar em muitas brigas financeiras e admite a mudança de cenário com a chegada dos campeões europeus na negociação.