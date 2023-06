Ex-esposa fala sobre entrevista de Daniel Alves: 'Não me importo nem por um c***'

Ex-esposa de Dani Alves, preso na Espanha acusado do crime de estupro, Joana Sanz se pronunciou pela primeira vez sobre a entrevista do jogador ao "La Vanguardia", na última quarta-feira, e disse querer distância do episódio.



Dani resolveu falar publicamente pela primeira vez desde que foi preso, em janeiro, para — de acordo com ele — dar sua versão sobre os acontecimentos.

No relato, o jogador, além de dizer que "perdoa" a vítima, afirmou que deve desculpas apenas à Joana, enquanto a modelo disse que "não quer saber" mais do ex-marido.

Segundo a jornalista Leticia Requejo, Sanz não tinha conhecimento da entrevista de Alves antes de abordar o assunto no programa.



"Não quero saber de nada que tenha a ver com Dani. Passou totalmente, que ele faça e desfaça o que quiser da vida", afirmou Joana ao 'El Programa de Ana Rosa'.

Informada pela produção de que Daniel havia se manifestado por meio de uma entrevista, Joana chegou a dizer que sofreu uma queda glicêmica ao tomar conhecimento do assunto. Novamente, a modelo garantiu que não quer mais contato.

"Eu não abri (a entrevista) porque não me importa nem um c***. Não quero me estressar", finalizou.