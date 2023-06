Arábia Saudita não tentará sediar a Copa do Mundo de 2030

Apesar de chamar a atenção nos últimos meses com contratações de peso do futebol europeu, a Arábia Saudita desistiu de um de seus desejos, que era sediar a Copa do Mundo de 2030. De acordo com informações do jornal espanhol 'Marca", o país não pretende mais entrar na disputa.



O chanceler Faisal bin Farhan teria comunicado a decisão para representantes da Grécia e do Egito, que avaliavam uma candidatura em conjunto com os sauditas. Um dos motivos apontados para a decisão é a força da candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos.

O outro grupo de países que já confirmou que pretende sediar a Copa do Mundo é formado por Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. Eles contam com o fato de o torneio, em 2030, ser o de comemoração de 100 anos da primeira edição, que ocorreu no país uruguaio.



A definição da sede sairá no Congresso da Fifa de 2024. Em 2026, a Copa do Mundo será nos Estados Unidos, México e Canadá.