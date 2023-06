Dono do PSG dá ultimato a Mbappé sobre renovação de contrato

O astro Kylian Mbappé segue com futuro indefinido no PSG, e, após informar sobre sua saída ao fim da temporada 2023/2024, recebeu um ultimato de Tamim Bin Hamad Al Thani, dono do clube francês: ou renova seu contrato, ou será negociado nesta janela de transferências.



De acordo com o portal PSG Community, houve um encontro entre representantes de ambos os lados, e foi escancarada a insatisfação com a postura do jogador.



Em 2022, Mbappé renovou o contrato até 2024, mas até o dia 31 de julho deste ano poderá asssinar uma cláusla de renovação por mais uma temporada. Caso opte por não fazer, os mandatários do PSG irão considerar propostas - a mais aguardada delas é a do Real Madrid.



O preço para a saída do atacante já foi definido por Al Thani: 200 milhões de euros (cerca R$1 bilhão na cotação atual).