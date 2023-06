Romário detona CBF por demora para definir novo treinador da Seleção

Rio - Romário não poupou críticas ao presidente Ednaldo Rodrigues, da CBF, pelo planejamento da seleção brasileira. Em entrevista ao "ge", o ex-jogador condenou a longa espera pelo técnico Carlo Ancelotti e ressaltou que a demora para definir o substituto de Tite pode prejudicar a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

"Não é justo com o futebol brasileiro ficar na dependência de um treinador, independente de quem seja. O (Carlo) Ancelotti é um dos maiores treinadores do futebol, ganhou tudo o que tinha que ganhar. Se fosse agora, seria muito bem vindo. Daqui a pouco tem Eliminatória. Por enquanto acho que o presidente da CBF está equivocado em relação a isso", disse.

A CBF tem acerto verbal com Carlo Ancelotti, mas as partes ainda não discutiram valores e os próximos passos. O treinador italiano pretende cumprir o último ano de contrato com o Real Madrid, até junho de 2024, e com isso perderia seis jogos das Eliminatórias e dois amistosos. Mas existe a possibilidade de um rompimento do técnico com o clube espanhol.

Campeão do mundo em 1994, Romário também saiu em defesa dos centroavantes da seleção brasileira. Apesar da escassez de gols dos recentes camisas 9, o ex-jogador rasgou elogios para Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, e Pedro, do Flamengo. O Baixinho, no entanto, cobrou mais foco para ambos voltarem a marcar com a amarelinha.

"O Richarlison é um fazedores do gol, assim como temos o Pedro. Infelizmente desde a Copa, os camisas 9 não têm feito o seu dever, que é fazer gols importantes para o Brasil. Não adianta fazer um quando ganha de 4 a 0. Tem que fazer quando está 0 a 0, jogo difícil. Richarlison é jogador de seleção brasileira, assim como Pedro. Vejo esses dois jogadores que podem disputar a 9, mas tem que fazer", afirmou.