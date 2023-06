Warriors surpreendem e acertam com Chris Paul em troca com os Wizards

A incansável busca de Chris Paul pelo primeiro título da carreira ganhou um novo capítulo. O armador, de 38 anos, foi contratado pelo Golden State Warriors em uma troca com o Washington Wizards, nesta quinta-feira (22), de acordo com informações do jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Na troca por Chris Paul, os Warriors enviaram uma escolha protegida de primeira rodada de 2030 e uma escolha de segunda rodada de 2027, além do ala-armador Jordan Poole. Os Wizards também conseguiram dez escolhas dos Suns por Bradley Beal em troca com o Phoenix Suns, entre os anos de 2024 e 2030.

A franquia de Washington passa por uma reformulação do elenco e, nos últimos dias, se livrou dos nomes mais caros do elenco, como o ala-armador Bradley Beal e o ala-pivô Kristaps Porzingis. Chris Paul chegou no negócio envolvendo Beal, mas para fechar o negócio era necessária uma terceira equipe assumir Paul.

Na temporada 2022/23, Chris Paul teve médias de 13,9 pontos e 8,9 assistências em 59 jogos pelo Phoenix Suns. Em seu 19º ano de carreira na NBA, o armador deve viver uma experiência inédita: ser responsável por liderar o banco de reservas. Stephen Curry é o titular da posição.