Donos do Chelsea fecham compra de clube francês

O Clearlake Capital, consórcio de investidores estadunidenses liderado por Todd Boehly, dono do Chelsea, formalizou um acordo para a compra do RC Strasbourg, da França. O anúncio foi feito pelo clube da Ligue 1 nesta quinta-feira e, segundo o jornal inglês "The Guardian", os valores da transação giram em torno de 75 milhões de euros (cerca de R$ 392 milhões, na cotação atual).

Marc Keller, presidente do Strasbourg e que permanecerá no cargo, celebrou o acordo.

"Construímos um clube saudável a todos os níveis e bem gerido. Ainda que não houvesse emergência financeira, sabíamos que havíamos atingido o teto do nosso modelo, que se quiséssemos continuar a fazer avançar o Racing e projetá-lo para uma nova dimensão, tínhamos necessariamente de ser acompanhados por uma estrutura sólida capaz de apoiar o nosso desenvolvimento e a nossa ambição", disse.

O grupo comprou o Chelsea em maio de 2022, após praticamente duas décadas de gestão do empresário russo Roman Abramovich. A venda do clube londrino aconteceu em meio à invasão da Rússia à Ucrânia, que gerou diversas sanções econômicas do governo do Reino Unido contra o bilionário, antigo dono do Chelsea.