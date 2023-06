Ao aceitar cobrança na Seleção, Neymar cita Messi: 'Time jogou para ele'

A eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, ainda ecoa na cabeça. Com a terceira decepção no torneio, Neymar aceita a cobrança na Seleção pela falta de um mundial, mas ressalta que depende de um grupo. O jogador do PSG, inclusive, lembrou a situação de Messi na Argentina.



O craque argentino também sofreu por muitos anos a pressão e a cobrança pela falta de títulos por sua seleção e finalmente conquistou a Copa do Mundo no Catar. Para Neymar, uma mudança foi determinante para esse sucesso.



"A gente vê um caso de um cara que sofreu na Argentina muito tempo, que foi o Messi e, agora, na última Copa, ele conseguiu vencer. Por quê? Porque ele teve um time que ajudou, que jogou para ele. Chegou ao sucesso", afirmou Neymar em entrevista à Bandsports.



"Obviamente que a cobrança é muito grande em cima do meu nome. Não concordo com muitas críticas do que falam, porque, da minha vida pessoal, eu faço dela o que quiser. Dentro de campo, sim, pode falar".

Em outra resposta, Neymar chamou a responsabilidade para aceitar a cobrança na Seleção e opinou sobre o porquê.



"Só cobram de quem pode. Nunca fugi de cobrança alguma. Muito pelo contrário, sempre bati no peito e falei: 'Pode me cobrar'. Não tem essa, sei do meu talento, sei o que posso fazer. Mas futebol não é individual", disse.



Entretanto, o jogador fez uma ressalva: “Se fosse individual, eu já teria alcançado todos os meus objetivos. Mas não é. Obviamente a culpa sai sempre no cara que tem mais nome".