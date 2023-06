Conmebol divulga arbitragem de jogos do Flamengo e Fluminense na Libertadores

Rio - A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (23) a escala de arbitragem da última rodada da fase de grupos da Libertadores. Únicos cariocas na competição, Fluminense e Flamengo buscam confirmar a classificação às oitavas de final, no Maracanã, nos dias 27 e 28, respectivamente.

O Fluminense entra em campo na próxima terça-feira (27), às 21h (de Brasília), contra o Sporting Cristal, do Peru. O Tricolor lidera o Grupo D com nove pontos, mas o time peruano está em terceiro, com sete. O jogo terá trio chileno, com o árbitro Piero Maza e os assistentes Claudio Urrutia e Alejandro Molina.

Já o Flamengo é o segundo colocado do Grupo A e ainda tem chance de avançar em primeiro. O Rubro-Negro recebe o lanterna Aucas, do Equador, na quarta-feira (28), às 21h30. O jogo terá trio colombiano, com o árbitro Andres Rojas e os assistentes Sebastian Vela e Richard Ortiz.

Três árbitros brasileiros foram escalados para a última rodada. Raphael Claus apita o duelo entre Olimpia, do Paraguai, e Melgar, do Peru; Paulo Zanovelli comanda Atlético Nacional, da Colômbia, e Patronato, da Argentina; e Wilton Sampaio estará em Colo-Colo, do Chile, e Deportivo Pereira, da Colômbia.