Cruzeiro acerta a contratação de cria das categorias de base do Vasco

Paulo Vitor subiu para a equipe profissional do Vasco em 2017 Divulgação / Vasco O Cruzeiro encaminhou sua segunda contratação para a janela de transferências do meio de ano, e se trata de um jogador conhecido pela torcida do Vasco. O ponta Paulo Vitor, cria das categorias de base do Cruz-Maltino, será jogador da Raposa e já está em Belo Horizonte para assinar contrato até 2025. As informações são do portal "ge".O jogador pertence ao Real Valladolid, da Espanha, clube que tem como proprietário Ronaldo Fenômeno, assim como o Cruzeiro. Inicialmente, a conversa era por um empréstimo, mas ela evoluiu e a equipe mineira contratará o jogador em definitivo.

Paulo Vitor subiu para os profissionais do Vasco em 2017, após passagens pelas categorias de base do clube e do rival Fluminense. Entretanto, o ponta não convenceu a torcida no seu início de trajetória na equipe principal. Ao todo, ele atuou 26 vezes em duas temporadas, tendo marcado apenas um gol.

Após esse início pouco badalado e a situação financeira caótica do Vasco naquela altura, Paulo Vitor foi emprestado ao Albacete, da Espanha, onde jogou apenas duas vezes. Depois, foi novamente cedido por empréstimo ao Marbella, do mesmo país, onde começou a desencantar. Após boa passagem pelo clube espanhol, ele se transferiu para o Real Valladolid, onde ficou por duas temporadas na equipe B.

Na sua última temporada, ele foi novamente emprestado para o Rio Ave, de Portugal, onde fez um campeonato nacional decente, com um gol e uma assistência em 29 partidas disputadas.