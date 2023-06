Fórmula 1: Bottas aparece nu em postagem nas redes sociais

Virou 'tradição' na Fórmula 1. Pelo terceiro ano seguido, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, aparece nu e mostra o bumbum para os fãs da categoria. O piloto finlandês fez uma postagem nas redes sociais com uma foto entrando em um lago na Finlândia, com a legenda "Feliz verão" (a estação começou nesta semana nos países do Hemisfério Norte).



Bottas começou a fazer postagens em que aparece nu após a grande repercussão de uma cena da terceira temporada de Drive to Survive (Dirigir para Viver). Na série documental da Netflix sobre a Fórmula 1, em 2021, o bumbum do finlandês apareceu pela primeira vez, quando ele foi gravado em uma sauna.



Após o sucesso, com muitas brincadeiras nas redes sociais e entre pilotos e equipes, Bottas repetiu a dose em 2022. Em maio do ano passado, ele postou uma foto nas redes sociais em que aparece nu e nadando em uma cachoeira nos Estados Unidos.