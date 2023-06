Clube de Messi oficializa a contratação de ídolo do Barcelona

Reunião na Flórida: Na noite desta sexta-feira, 23, o Inter Miami anunciou a contratação de Sergio Busquets, ídolo do Barcelona que estava livre no mercado ao fim da última temporada. O volante, portanto, voltará a ser companheiro de equipe de Lionel Messi.

O vídeo de anuncio contou com declarações positivas sobre o jogador feitas por personalidades importantes do mundo do futebol, como: Vicente del Bosque (técnico campeão do Mundo com a Espanha, em 2010); Messi; Modric; Riquelme; Guardiola; e Xavi Hernández.

Busquets se profissionalizou no Barcelona e nunca jogou em outro clube senão o Barça. Por lá, virou ídolo e uma das referências do time. Em 15 temporadas por lá, ele disputou 722 partidas, conquistou nove títulos do Campeonato Espanhol, três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes, sete Copas do Rei, além de outros canecos.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o jogador rejeitou propostas do futebol saudita. Busquets, de 34 anos, queria tentar a experiência na Major League Soccer e, também, reeditar.

Em tempo: com Lionel Messi e Sergio Busquets, aumentam as esperanças do Inter Miami quanto à recuperação na MLS. O clube ocupa a lanterna da Conferência Leste, com apenas 15 pontos somados, e tem a terceira pior campanha dentre os 29 clubes da liga.