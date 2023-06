Manipulação: Procuradoria do STJD quer aumento da pena para Bauermann e outros atletas

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) entrou com recurso para a revisão das punições que foram impostas aos jogadores citados no esquema de apostas esportivas que foram investigados na Operação Penalidade Máxima. O pedido é que eles recebam punições maiores. A informação foi dada primeiro pela "Itatiaia".

Vale destacar que, no documento, é pedido que todas as penas sejam revistas. Portanto, não existe um pedido específico para cada um dos casos.

RELEMBRE O QUE HAVIA SIDO DECIDO PARA CADA ATLETA

Eduardo Bauermann: 12 jogos de suspensão.



Gabriel Tota (sem clube): eliminado do futebol e R$ 30 mil de multa.

Matheus Gomes (sem clube): eliminado do futebol e R$ 10 mil de multa.

Fernando Neto (São Bernardo-SP): 380 dias de suspensão e R$ 25 mil de multa.

Paulo Miranda (sem clube): mil dias de suspensão e R$ 105 mil de multa.

Moraes (Aparecidense-GO): 760 dias de suspensão e R$ 55 mil de multa.

Kevin Lomónaco (Red Bull Bragantino): 380 dias de suspensão e R$ 25 mil de multa.

Igor Cariús (Sport): absolvido.