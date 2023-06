Ex-Fluminense acusa vizinhos de racismo e mostra casca de banana na porta de sua casa

Wellington encontrou casca de banana na porta de sua casa Reprodução

Rio - Ex-volante do Fluminense, Wellington denunciou um grave caso de racismo na noite da última sexta-feira (23), em Florianópolis. A mulher do jogador encontrou cascas de banana na porta de sua casa e acusa os vizinhos de serem os responsáveis.Wellington mora em um apartamento na região central da capital catarinense, onde defende atualmente o Avaí. Segundo ele, as ofensas no local têm sido constantes.“Hoje aconteceu um fato que não tem como deixar passar. Atacaram minha família. Algum covarde fez isso. É revoltante. Ato de racismo na porta de casa. Não é de hoje que minha esposa vem sofrendo esse tipo de covardia, seja com olhares ou risadinhas de canto”, escreveu o jogador em uma rede social.Wellington está concentrado com o time do Avaí e entra em campo neste sábado (24), contra o Londrina, pela Série B. Após a partida, o volante registrará um boletim de ocorrência.