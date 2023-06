Zagueiro com passagens pela Seleção entra no radar do Tottenham

Bremer em ação pela Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF Zagueiro com passagens pela seleção brasileira, Bremer chamou a atenção do Tottenham para a próxima temporada. O clube inglês aguarda um sinal positivo da Juventus para iniciar conversas pelo jogador de 26 anos. As informações são do jornal "The Telegraph".O Tottenham busca novos nomes na defesa após uma temporada muito aquém do esperado. Em 2022/23, o clube terminou na oitava colocação da Premier League, sem conseguir classificação para nenhum torneio europeu. Para isso, os "Spurs" miram Bremer, que estaria no radar da equipe inglesa há mais de um ano, quando o brasileiro ainda jogava no Torino, da Itália.

Bremer foi contratado pela Juventus no início da última temporada, quando foi comprado do Torino pelo valor de 47 milhões de euros (cerca de R$ 227 milhões na cotação da época). O zagueiro brasileiro fez um 2022/23 excelente pelo clube italiano, por mais que, no geral, o desempenho da "Velha Senhora" tenha sido decepcionante num geral, com a sétima colocação.

Na temporada passada, Bremer disputou 43 partidas com a camisa da Juventus, sendo titular em todas elas. Nessas ocasiões, o zagueiro marcou cinco gols e deu uma assistência. Seu bom desempenho fez com que ele fosse chamado por Tite para a disputa da última Copa do Mundo, no Catar, onde entrou em campo duas vezes: na derrota para Camarões, como titular, e no final da partida contra Coreia do Sul, vindo do banco.