Chelsea encaminha venda de Koulibaly para o futebol saudita

O Chelsea acertou mais uma venda para o futebol saudita. O zagueiro Kalidou Koulibaly, de 32 anos, será o novo reforço do Al Hilal, da Arábia Saudita. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o negócio entre o clube inglês e saudita gira em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 210 milhões).

Koulibaly foi contratado pelo Chelsea no início da temporada 2022/23, após uma passagem de sucesso pelo Napoli, da Itália. Em uma única temporada pelos Blues, fez 32 jogos, marcou dois gols e contribuiu com uma assistência.

O zagueiro senegalês, que disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e chegou a marcar um gol, ainda tinha mais três anos de contrato com o Chelsea. A Inter de Milão, da Itália, também demonstrou interesse, mas a oferta foi recusada.