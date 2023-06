NBA: Bicampeão com Franca no NBB, brasileiro tentará vaga na liga de desenvolvimento

Rio - Esquecido no evento de recrutamento da NBA, o ala-pivô Márcio Henrique, de 20 anos, deve tentar entrar na liga norte-americana de basquete através da liga de desenvolvimento, conhecida como G-League. O brasileiro permanecerá nos Estados Unidos para participar da Summer League (Liga de Verão, na tradução), entre 7 e 17 de julho.

A competição serve para as franquias darem oportunidades aos atletas recém-chegados, além de outros que estão no segundo ano e agentes livres que buscam um contrato para a nova temporada. Caso não consiga contrato com equipes da NBA, Márcio retornará ao Brasil e se reapresentará ao Franca. Ele possui contrato com o clube paulista até 2024.

Márcio Henrique foi bicampeão do NBB com o Franca. O ala-pivô teve médias de 8 pontos e 4.1 rebotes em 34 jogos na temporada 2022/23. Além do bicampeonato nacional, conquistou a Liga dos Campeões da América de 2023, de forma invicta, após derrotar o Flamengo na decisão. Ele terminou o torneio com médias de 8,5 pontos e 5,7 rebotes em 16,3 minutos.

O ala-pivô brasileiro é agenciado por uma empresa que tem parceria com a Klutch Sports, que trabalha com nomes como LeBron James e Anthony Davis. Para participar do recrutamento, Márcio passou por um período de treinos numa academia especializada no desenvolvimento de atletas. A academia trabalha com nomes como Kawhi Leonard e Jaylen Brown.