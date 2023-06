Vídeo: torcedor viaja quase 2000 km para ver Messi no Inter Miami, mas argentino está de férias

Rio - Uma imagem das arquibancadas chamou atenção na goleada por 4 a 1 sofrida pelo Inter Miami para o Philadelphia Union, no último sábado (24), na Filadélfia, pela MLS. Um torcedor apareceu com um cartaz dizendo que viajou quase 2000 km para ver Messi em ação por seu novo clube, mas esqueceu de um detalhe: o craque argentino ainda está de férias e nem está nos Estados Unidos.

Big yikes. Safe flight back! pic.twitter.com/t4oRMW4fBr — Philadelphia Union (@PhilaUnion) June 25, 2023 "Viajei 1.200 milhas (1931km) para ver o goat (traduzido do inglês como "o melhor de todos os tempos", representado por uma cabra ao lado de uma bola de futebol)", disse o torcedor, em uma clara referência a Messi.

Ao perceber que estava sendo filmado, o torcedor fez um semblante de decepção e tacou o cartaz no chão.

Apesar da empolgação dos americanos, Messi ainda deve demorar para entrar em campo pelo Inter Mimai. Ele está de férias na Argentina e a previsão é de que ele estreie somente no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul, em estreia na Copa das Ligas, torneio com times dos Estados Unidos e do México.