City esbarra em valores para contratar zagueiro destaque da Copa do Catar

O Manchester City terá que fazer esforço para conseguir tirar o zagueiro Josko Gvardiol do RB Leipzig, da Alemanha. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês já tem acordo com o jogador croata, de 21 anos, mas esbarra nos valores pedidos pelos alemães.

Para liberar Gvardiol, o RB Leipzig deseja receber pelo menos 100 milhões de euros (R$ 523 milhões). O zagueiro croata foi um dos destaques da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e é considerado um dos melhores jogadores jovens do mundo.

Gvardiol tem contrato com o RB Leipzig até junho de 2027. O clube alemão também acredita que pode torná-lo o zagueiro mais caro do mundo, ultrapassando o negócio do Manchester United por Harry Maguire, que custou 87 milhões de euros.