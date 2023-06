Tênis: Alcaraz vence ATP da Inglaterra, ultrapassa Djokovic e volta a ser número 1

Rio - Carlos Alcaraz é novamente o número 1 do mundo. O espanhol derrotou o australiano Alex de Minaur por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/4, neste domingo (25), e conquistou o ATP de Queen's, na Inglaterra. Com a vitória, ele ultrapassou sérvio Novak Djokovic e assumiu o topo do ranking mundial.

Em setembro do ano passado, Carlos Alcaraz assumiu a liderança do ranking da ATP pela primeira vez, e permaneceu no topo por 20 semanas. Ele foi ultrapassado por Djokovic em janeiro e ambos chegaram a trocar a liderança em mais duas ocasiões.



Djokovic estava na liderança há duas semanas, desde quando conquistou o título de Roland Garros. No início de julho, os tenistas participarão de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, e definirão novamente a primeira colocação do ranking da ATP.