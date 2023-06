Skate: Rayssa Leal se machuca e fica fora do pódio na etapa do Pré-Olímpico de Roma

Rio - Não deu para o Brasil na etapa de Roma do Pré-Olímpico. Atual campeã mundial de skate street e vice-campeã olímpica, Rayssa Leal sofreu uma dura queda na segunda manobra da final, abriu mão da terceira chance e não conseguiu a pontuação necessária para ficar no pódio. A japonesa Liz Akama superou a australiana Chloe Covell na última tentativa e venceu a competição.

A japonesa Yumeda Oda completou o pódio. Mesmo com dores, Rayssa Leal voltou para a quarta tentativa, subiu para quarto, mas errou a última manobra e não conseguiu um lugar no pódio. A atual campeã mundial do skate street deixou a pista com lágrimas nos olhos e reclamando de dores no abdômen. Já a brasileira Gabi Mazetto terminou a etapa de Roma em sétimo lugar.

A grande destaque do fim de semana foi Chloe Covell. A australiana, de 13 anos, era a caçula do evento. Ela teve a liderança nas mãos até a última manobra, mas errou e foi ultrapassada pela japonesa Liz Akama - que tinha se classificado para a final com a melhor nota geral. As japonesas, inclusive, também se destacaram. Na final em Roma, foram cinco, incluindo a número 2 do mundo Momiji Nishiya.

Com os resultados, Rayssa Leal deve permanecer na liderança da classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Gabi Mazetto, por sua vez, passa a ser a segunda brasileira do ranking, ultrapassando Pâmela Rosa, que não avançou à final em Roma. A próxima etapa será em Lausanne, na Suíça, entre os dias 10 e 17 de setembro. Ao todo, restam três provas para definir os classificados.