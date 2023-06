Real Madrid confirma renovação de Luka Modric até junho de 2024

Espanha - Após uma série de renovações, anunciadas ao longo da semana passada, o Real Madrid começou a segunda-feira oficializando a extensão de contrato mais aguardada pela torcida espanhola. Trata-se do volante croata Luka Modric, cujo vínculo se encerraria neste mês. Ele assinou até 30 de junho de 2024.

O acerto, já esperado nas últimas semanas, encerra uma "novela" que preocupou da torcida do Real. Modric foi alvo de rumores sobre uma possível transferência para o futebol da Arábia Saudita, seguindo os caminhos de Benzema, que deixou o Real justamente para defender um clube do país do Oriente Médio.O suspense acabou nesta segunda. "O Real Madrid C. F. e Luka Modric chegaram a acordo para o prolongamento do contrato do jogador, que fica vinculado ao clube até 30 de Junho de 2024", informou o clube madrilenho.Apesar dos seus 37 anos (completa 38 em setembro), o volante croata continua sendo importante para o meio-campo madrilenho. Ele manteve o status de titular, mesmo com o surgimento de novos talentos no setor na última temporada europeia, como Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde e Eduardo Camavinga.Com longa história no clube, Modric vai completar, ao fim do seu novo contrato, 12 temporadas pelo Real. Até agora, soma 288 jogos e 23 títulos, incluindo cinco troféus da Liga dos Campeões, cinco do Mundial de Clubes da Fifa e três do Campeonato Espanhol.Foi brilhando pelo Real que ele alcançou seu maior prêmio individual, a Bola de Ouro e o prêmio The Best, da Fifa, ambos em 2018, ano em que também se destacou com a camisa da seleção da Croácia, vice-campeã mundial na Copa do Mundo da Rússia, disputada naquele ano.Naquela Copa, foi eleito o melhor jogador do torneio, ganhando a Bola de Ouro. E levou a Bola de Bronze no Mundial seguinte, disputado no Catar, no fim do ano passado.O anúncio desta segunda aumenta a lista de renovação do Real nos últimos dias. Na semana passada, o clube estendeu os vínculos de Toni Kroos, Nacho e Dani Ceballos.Estes acertos seguem a orientação da diretoria madrilenha em equilibrar o elenco entre veteranos, como Modric e Kroos, e jogadores mais jovens, como Tchouaméni, Valverde e Camavinga, além de Jude Bellingham, atleta de 19 anos que é a maior aposta do clube nesta janela de transferências.