Messi cita decepção no PSG e celebra títulos da carreira: 'Já conquistei tudo'

Campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, Lionel Messi já venceu todos os títulos mais importantes do futebol. Apesar disso, o novo reforço do Inter Miami , prega humildade quando fala de sua carreira vitoriosa e garante que não houve mudanças em sua rotina após completar sua estante com o troféu conquistado no Catar.