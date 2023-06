Fifa confirma que Jidá será o palco do Mundial de Clubes de 2023

Depois de anunciar a Arábia Saudita como sede Mundial de Clubes de 2023, a Fifa confirmou nesta segunda-feira (26/6) que Jidá receberá todos os jogos do torneio. Os estádios Cidade dos Esportes Rei Abdullah, com capacidade para 62 mil pessoas, e Príncipe Abdullah al-Faisal, 32 mil, serão o palco.



Marcado para acontecer entre 12 e 22 de dezembro, o Mundial de Clubes de 2023 manterá o formato das edições anteriores, com sete clubes e os campeões da América do Sul e da Europa só entrando na semifinal.



Seis clubes já estão confirmados para os jogos em Jidá:

- Manchester City, campeão na Europa;- Al Ahly, do Egito, campeão na África;- Urawa Reds, do Japão, campeão da Ásia;- León, campeão das Américas do Norte e Central,- Auckland City, campeão da Oceania;- Al-Ittihad, representante do país-sede, já que conquistou o título nacional da da Arábia Saudita.A partir de 2025, haverá um novo formato do Mundial de Clubes, com 32 clubes., campeões da Libertadores em 2022 e 2021, respectivamente, estão garantidos no torneio, que será nos Estados Unidos