CBF deverá anunciar 'técnico tampão' do Brasil até a próxima sexta-feira

Rio - A CBF deverá definir até o fim desta semana o nome do treinador que será responsável por comandar a seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti no meio de 2024. De acordo com informações do portal "GE", a continuidade de Ramon Menezes na função é uma incógnita.

Pesa contra o treinador os resultados ruins da seleção brasileira sob o seu comando. Em três amistosos, o Brasil venceu um e foi derrotado em duas oportunidades. Apesar disso, Ramon Menezes não será demitido, caso não seja mantido na função, ele seguirá como treinador da seleção brasileira sub-20.

O treinador "tampão" que deverá ser anunciado na próxima sexta-feira irá comandar o Brasil em pelo menos oito jogos nesse período, sendo seis pelas Eliminatórias da Copa. A CBF dá como certa a contratação de Carlo Ancelotti a partir de junho de 2024, quando encerra o atual contrato do italiano pelo Real Madrid.