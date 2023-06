Campeão mundial com a França em 2018 é julgado por estupro

O zagueiro Benjamin Mendy, do Manchester City, voltou a um tribunal da Inglaterra, nesta segunda-feira (26), para ser julgado mais uma vez pelo crime de estupro e tentativa de estupro. A sessão ocorre cinco meses depois do jogador ser absolvido por outros crimes sexuais.

O francês, de 28 anos, responde à acusação de estupro de uma mulher de 24 anos, em outubro de 2020, e tentativa de outra, de 29 anos, em 2018. Em janeiro deste ano, Mendy chegou a ser absolvido de outras seis acusações de estupro e uma de agressão sexual, cometidas contra quatro mulheres.



Quando os veredictos de inocência foram lidos no tribunal em janeiro, o jogador cobriu o rosto com as duas mãos e disse que "limpar seu nome em relação às outras duas acusações, para que possa começar a reconstruir sua vida".



O jogador tem o seu contrato com o Manchester City previsto para terminar no final deste mês e não deve ser renovado. Ele nega veemente as acusações e garante que não é "um perigo para as mulheres".

Benjamin Mendy não joga desde 15 de agosto de 2021, dias antes de ser indiciado pelas quatro primeiras acusações de estupro e uma de agressão sexual. Já a última convocação do zagueiro para a seleção da França ocorreu em novembro de 2019, após de ter vencido a Copa do Mundo com sua seleção em 2018.