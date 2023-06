Pia revela dificuldade para fechar lista de convocadas da Copa do Mundo feminina

Rio - Faltam poucas horas para a técnica Pia Sundhage anunciar as 23 jogadoras convocadas para a Copa do Mundo feminina, que será realizada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia. O anúncio da convocação acontecerá nesta terça-feira (27), às 16h (de Brasília), na sede da CBF, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Na véspera do anúncio da convocação, a técnica sueca admitiu a dificuldade para definir a lista. Pia acredita que a disputa está aberta em algumas frentes e terá que tomar decisões difíceis principalmente por razões de lesões. Por enquanto, as maiores dúvidas são sobre a terceira goleira e a condição física da volante Angelina, que não atua há 11 meses.

"É difícil, é realmente muito difícil. Como sabem, vamos ter 23 jogadoras e três suplentes e eu ainda não sei quem irá. Temos que conversar e ter certeza de que vamos ter a equipe mais forte possível", disse a treinadora sueca.

O primeiro compromisso após a convocação será o amistoso de despedida, no dia 2 de julho, contra o Chile, em Brasília. Em seguida, a seleção brasileira viajará para Gold Coast, na Austrália, onde fará a primeira parte dos treinamentos no país-sede da Copa. Depois, a delegação seguirá para Brisbane, onde será a sua base no Mundial. A estreia será no dia 24 de julho, contra Panamá, em Adelaide.