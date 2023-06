Clube da Arábia Saudita tenta a contratação de Roberto Firmino

O futuro de Roberto Firmino pode ser no futebol da Arábia Saudita. O Al-Ahli negocia a contratação do jogador e lhe ofereceu um contrato válido até junho de 2026. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

O brasileiro se profissionalizou no Figueirense e se transferiu para o Hoffenheim durante a temporada 2010/11. Ele se destacou no futebol alemão e chamou a atenção do Liverpool, que o contratou em 2015.

Na Inglaterra, Firmino virou ídolo. Com a camisa dos Reds, o atacante disputou 362 jogos, marcou 111 gols e distribuiu 79 assistências em oito anos.

Além disso, por lá, ele ainda conquistou: Mundial de Clubes; Liga dos Campeões; Premier League; Copa da Inglaterra; Copa da Liga Inglesa; Supercopa da Uefa; e Supercopa da Inglaterra.