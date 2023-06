Nigéria faz votação popular para definir futuro de técnico

Se a CBF aceitou a possibilidade de esperar por mais um ano por Carlo Ancelotti para ser o novo técnico da seleção brasileira, a Federação Nigeriana de Futebol (NFF) optou por um processo ainda mais curioso. O presidente da entidade, Ibrahim Gusau, anunciou que caberá aos torcedores da Nigéria decidir o futuro do português José Peseiro em votação popular.



O treinador, que assumiu a seleção africana em maio de 2022, tem contrato até sexta-feira (30). Apesar de ter garantido a Nigéria na fase final da Liga das Nações Africanas, ele recebe muitas críticas pelo desempenho: cinco vitórias e sete derrotas no comando da equipe.



"Planejamos fazer com que os nigerianos votem para ouvir seu ponto de vista. Tentamos técnicos estrangeiros e também locais. Talvez ainda não tenhamos encontrado a pessoa certa e, por isso, o público decidirá se Peseiro continua ou se deve ir embora ", disse Gusau à imprensa nigeriana no fim de semana.



A votação popular será por telefone e ainda vai gerar renda à federação nigeriana, que vem sofrendo crise econômica. Inclusive, Peseiro sofre com atrasos no pagamento do salário, de 70 mil dólares (cerca de R$ 334 mil).