São Paulo não pagará multa para ter Caio Paulista diante do Fluminense

O São Paulo não deve contar com Caio Paulista para enfrentar o Fluminense no sábado (1), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o "ge", o clube não vai pagar a multa de cerca de R$ 1 milhão prevista no contrato de empréstimo junto ao Tricolor Carioca, que vai até o fim de dezembro.

Caio Paulista é titular da lateral esquerda da equipe do técnico Dorival Júnior desde a lesão de Welington, e é um dos destaques do time na temporada com três gols e duas assistências em 25 jogos. Apesar disso, o São Paulo vai contar apenas com o jovem Patryck Lanza para a posição no jogo contra o Fluminense, já que não arcará com a multa.

Atacante de origem, Caio Paulista passou a atuar como lateral-esquerdo ainda no Fluminense. A ideia surgiu com o técnico Fernando Diniz, que já havia improvisado outros jogadores em setores diferentes, como o volante Alexsander desde o fim do ano passado, além do meio-campista Caio Henrique, em 2019, ambos na lateral-esquerda.