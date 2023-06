Real Madrid só deve tentar a contratação de Mbappé em janeiro do ano que vem

A novela envolvendo a possível ida de Kyllian Mbappé, do PSG, ao Real Madrid vem ganhando novos capítulos. Segundo informações do jornal "Marca", a equipe merengue não pretende fazer uma oferta ao PSG nessa janela de transferências, deixando uma possível tentativa de contratação do francês para janeiro de 2024.

Nessa ocasião, Mbappé poderá assinar um pré-contrato com o Real Madrid e partir para o clube sem custos. O francês tem contrato com o PSG até junho de 2024, podendo assinar um acordo para ir de graça nos seis meses finais de seu vínculo. A situação, entretanto, é vista como inadmissível pela equipe de Paris.

Ainda segundo o jornal espanhol, Mbappé faz questão de receber os 150 milhões de euros (cerca de R$ 783 milhões) que tem direito até o final de seu contrato. Além do Real Madrid, o Manchester United e Chelsea estariam de olho na situação do atacante francês.

Em meio as negociações sobre o seu futuro, Kylian Mbappé planeja se apresentar normalmente para a próxima temporada e cumprir o seu último ano de contrato (até junho de 2024). O PSG, por sua vez, deu um ultimato ao jogador: renova até junho de 2025 ou será negociado. O craque francês nunca escondeu o desejo de jogar pelo Real Madrid, embora tenha recusado uma proposta em 2021 para renovar.