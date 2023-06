Filha de Pelé é a primeira brasileira nomeada embaixadora do Laureus

O Brasil passou a ter pela primeira vez uma embaixadora do Laureus. Filha de Pelé, Kely Nascimento passou a integrar uma das maiores organizações internacionais que celebra a excelência no esporte e já participou de um evento nesta segunda-feira (26).



Ativista na luta contra o racismo e a desigualdade, ela participou do 6º Encontro Internacional Laureus Esporte para o Bem. O evento busca priorizar o bem-estar de mulheres e meninas por meio do poder do esporte e em todas as áreas de suas operações e organizações.



"Estou muito orgulhosa de ser a nova embaixadora global da Laureus. Sempre me beliscando porque o que faço me coloca em salas com pessoas incrivelmente criativas e compassivas trabalhando tanto para criar igualdade e resolver alguns de nossos problemas globais por meio do esporte"", celebrou Kely, de 56 anos.



A filha de Pelé segue os passos do pai na relação com o Laureus. O Maior atleta do Século XX foi um dos membros originais da Laureus World Sports Academy e ganhador do prêmio Laureus Lifetime Achievement Award.