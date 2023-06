Vini Jr pede adiamento de depoimento de caso de racismo, diz jornal

Rio - O atacante Vini Jr, de 22 anos, pediu para que o seu depoimento marcado para esta terça-feira fosse adiado. O brasileiro iria participar de uma videoconferência, com a Justiça de Valência, por caso de insultos racistas na partida contra o Valencia, em maio. As informações são do jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Vini Jr está de férias em Miami e por conta disso gostaria de depor em outra ocasião. A Justiça local ainda não se pronunciou sobre o pedido de Vini Jr. pelo adiamento de seu depoimento. Dois torcedores que foram denunciados foram ouvidos e um terceiro irá depor no dia 11 de julho.

O depoimento de Vini Jr diz respeito ao caso de racismo sofrido por ele no dia 21 de maio, durante a partida entre Valencia e Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Nos depoimentos iniciais, um dos três torcedores identificados, afirmou que as ofensas direcionadas ao jogador brasileiro aconteceram, mas não foram racistas. Em entrevista recente, o advogado de um outro torcedor do Valencia afirmou que seu cliente foi denunciado por 'estar coçando as axilas'.

Vini Jr sofreu ao longo da última temporada inúmeras manifestações racistas. Porém, após a partida contra o Valencia, o brasileiro cobrou de forma mais incisiva as autoridades da Espanha que passaram a agir em busca de penalizações.