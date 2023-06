Esposa de Sergio Rico relata que goleiro voltou a se comunicar: 'Nos chama pelo nome'

Cerca de uma semana depois de sair do coma induzido, o goleiro Sergio Rico, do PSG, voltou a se comunicar. Isso é o que relata a esposa do jogador, Alba Silva, que atualizou seu estado de saúde.

"Está melhorando, pacientemente, mas passo a passo. Já nos chama pelo nome, sabe perfeitamente quem somos, a memória é ótima. Espero que saia o mais rápido possível (dos cuidados intensivos). Mas os médicos precisam ter certeza e ainda não decidiram. Nós confiamos neles", afirmou Alba.

A esposa de Sergio Rico, entretanto, afirmou que não saber se o marido tem conhecimento do que fez ele parar na UTI. Alba também disse que não trará nenhuma informação chocante para ele, e que espera que o goleiro se recupere gradualmente.

"Acho que não, mas vamos ter que esperar até que ele consiga se expressar de verdade. Estamos apenas tentando, por enquanto, fazer com que ele se sinta bem, tranquilo", concluiu.

Sergio Rico está internado na UTI do Hospital Universitário Virgen del Rocío, em Sevilha, desde o último domingo, quando sofreu o acidente. O goleiro estava de folga cavalgando em Huelva, na Espanha, quando foi atingido por outro cavalo. O espanhol caiu no chão e teve traumatismo craniano.