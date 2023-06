Destaque da base do Fluminense, Jefté estaria sendo analisado pelo Botafogo

Rio - O lateral-esquerdo Jefté, de 19 anos, é considerado uma grande promessa da base do Fluminense, porém, mesmo com os recentes problemas na posição, o jovem jamais recebeu uma oportunidade com Fernando Diniz. De acordo com informações do portal "NetFlu", Jefté tem atraído olhares de outros clubes, inclusive, do rival Botafogo.

Segundo o site, o Alvinegro gostaria de contar com ele para ser reserva de Marçal. Além do Botafogo, o Náutico entrou em contato com o Fluminense tentando um empréstimo, porém, o staff do jovem não achou interessante uma saída para o Timbu.

Atualmente, o Fluminense conta com Marcelo e o recém-chegado Diogo Barbosa para o setor. João Henrique, de 17 anos, pulou à frente de Jefté e teve uma oportunidade. Diniz utilizou o zagueiro Felipe Andrade, de 21 anos, no setor. Além deles, Guga, Alexsander e Jorge já atuaram na lateral esquerda do Fluminense em 2023.

Jefté é cria da base do Fluminense e é da mesma geração de Matheus Martins, Kayke e Metinho, que já foram negociações pelo clube carioca, e que Alexsander, um dos destaques do clube carioca na atual temporada.