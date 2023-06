Joana Sanz volta atrás e afirma que vai estar ao lado de Daniel Alves

Rio - Ex-mulher de Daniel Alves, Joana Sanz voltou a falar sobre o jogador, que segue preso em Barcelona, na Espanha, após ser acusado de estupro. Desta vez, a modelo apontou que houve uma distorção em relação a uma declaração que ela deu recentemente.

Após uma entrevista concedida por Daniel Alves à jornalista Mayka Navarro, do jornal “La Vanguardia”, na semana passada, Joana Sanz reagiu às falas do jogador com as seguintes palavras: “Não quero saber nada do Dani. Eu passo totalmente. Que ele faça, desfaça e fale o que quiser”.



A declaração de Joana deu a entender que ela queria “distância” do ex-marido. No entanto, a modelo voltou a falar sobre o tema em um vídeo postado nas redes sociais, e deu um novo significado às suas palavras.



“Eu não disse que queria me afastar do Daniel Alves. Eu falei que não me importa o que dizem os meios de comunicação. Quero me afastar disso, não dele”, explicou Joana Sanz, antes de continuar:

“Estarei ao lado dele. Uma relação é uma coisa, mas ele é minha família. São oito anos juntos, por isso, estarei ao seu lado, gostem ou não. Deixem de falar da vida dos outros”, concluiu a modelo.