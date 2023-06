Atacante português posta foto com camisa do Flamengo e Marçal responde: 'Fraca'

Ex-companheiro de Marçal no Wolverhampton, o atacante português Daniel Podence postou uma foto no Instagram usando a camisa do Flamengo. Foi a senha para o lateral-esquerdo brincar e prometer uma do Botafogo



"Manda o endereço mano, vou te mandar uma camisa muito mais maneira que essa fraca que estás a usar! Abraço, craque", escreveu o lateral para o atacante.



Marçal e Podence jogaram juntos por duas temporadas no Wolverhampton, entre 2020 e 2022, quando o lateral se transferiu para o Botafogo.



O lateral segue a recuperação da lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito, sofrida na eliminação para o Athletico-PR na Copa do Brasil, em 31 de maio. Ele seguirá fora do time contra Magallanes, pela Sul-Americana, e Vasco, pelo Brasileirão.



O Botafogo trabalha para poder voltar a contar com seu capitão no duelo fora de casa contra o Grêmio, no dia 9.