Campeonato Francês: Messi é eleito o melhor estrangeiro da temporada 2022/23 da competição

Nesta segunda-feira, 26, a Ligue 1 anunciou que Lionel Messi foi eleito o melhor estrangeiro do Campeonato Francês 2022/23. Na competição, o argentino marcou 16 gols e distribuiu 16 assistências nas 32 partidas que disputou.

Lionel Messi est élu "meilleur joueur étranger" de la saison #AwardsDeLaSaison | @PSG_inside pic.twitter.com/ZWmAIIC2jP — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 26, 2023

Entretanto, apesar dessa conquista individual e do título da competição, Messi não continuará no PSG para a próxima temporada. Ele não renovou o contrato com o clube e se transferiu para o Inter Miami, dos Estados Unidos.

Cabe comentar que, nos últimos meses, o atacante foi vaiado pela torcida no Parque dos Príncipes. Além disso, torcedores foram protestar na porta da sua casa, assim como fizeram com Neymar.