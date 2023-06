Harry Kane define Bayern de Munique como destino favorito caso saia do Tottenham

O Bayern de Munique voltou a sonhar com a possibilidade de contar com Harry Kane , centroavante do Tottenham , na próxima temporada.



Kane revelou que a Alemanha é seu destino favorito em uma possível saída da Inglaterra, e que ele gostaria de jogar pelo Bayern, segundo o site alemão "Sky Sports Deutschland".

Caso um acordo entre o jogador e o clube se concretize, o time de Munique espera desembolsar menos de 100 milhões de euros para tirar o britânico do Tottenham antes do final de seu contrato, em julho de 2024.



O inglês não é o único atacante na mira do clube bávaro, que deseja também preencher a lacuna criada após a saída de Robert Lewandowski para o Barcelona. Osimhem, do Napoli, e Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, também são monitorados pela diretoria do time alemão.



Harry Kane é o segundo maior artilheiro da Premier League, 47 gols atrás de Alan Shearer. O centroavante balançou as redes 213 vezes desde sua estreia na competição.