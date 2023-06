Ex-Flamengo, atacante Rodrigo Muniz entra na mira de clubes da Série A do Brasileirão

Centroavante revelado pelo Flamengo e que veste atualmente a camisa do Fulham, da Inglaterra, Rodrigo Muniz, de 22 anos, entrou na mira de três grandes clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro: Atlético-MG, Cruzeiro e Grêmio.

A equipe inglesa, no entanto, não irá facilitar a negociação, descartou um contrato de empréstimo e está disposta a negociar por 10 milhões de euros (R$ 52 milhões na cotação atual). Dos interessados, apenas o Cruzeiro entrou em contato até o momento. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

Galo e Grêmio - este que esteve perto de firmar acordo pela contratação - correm em paralelo, sondam valores e tentam, em um primeiro momento, reduzir a pedida do Fulham.

Na última temporada, Rodrigo Muniz, que foi contratado pelo Fulham junto ao Flamengo em 2021, acabou sendo emprestado ao Middlesbrough, da Championship (segunda divisão), para pegar experiência no futebol inglês. Por lá, foram apenas 17 jogos, e dois gols marcados.