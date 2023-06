Brasileiro acerta com equipe da NBA para disputar torneio de pré-temporada

Rio - O ala-pivô Márcio Henrique disputará o torneio de pré-temporada da NBA. Após sobrar no evento de recrutamento, o jogador brasileiro, de 20 anos, agradou o Atlanta Hawks e assinou contrato para disputar a competição reúne atletas recém-chegados à liga.

O torneio de verão de pré-temporada acontecerá entre os dias 3 e 17 de julho, em Las Vegas, Sacramento e Salt Lake City, nos Estados Unidos. Além dos atletas recém-chegados, os eventos reúnem também os jogadores em segundo ano e agentes livres.

Márcio Henrique realizou treinamentos por Orlando Magic, Charlotte Hornets, Utah Jazz, Brooklyn Nets, Oklahoma City Thunder, além do Atlanta Hawks. Existe a possibilidade do brasileiro permanecer nos Estados Unidos para disputar a liga de desenvolvimento pela equipe filiada ao Atlanta, o College Park Skyhawks.

Bicampeão do NBB com o Franca, Márcio Henrique teve médias de 8 pontos e 4.1 rebotes em 34 jogos na temporada 2022/23. Além disso, conquistou a Liga dos Campeões da América de 2023, de forma invicta. Ele terminou o torneio com médias de 8,5 pontos e 5,7 rebotes em 16,3 minutos.