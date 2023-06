Cenário muda, e Neymar pode ficar no PSG na próxima temporada

Após sofrer lesão e se tornar alvo dos torcedores , Neymar estava inclinado a deixar o PSG. No entanto, as coisas têm mudado nas últimas semanas, e o futuro do brasileiro poderá ser em Paris. Segundo o jornal "L'Équipe", o jogador voltou a ver com bons olhos sua permanência no clube, que tem contrato até junho de 2027.

Apesar de estar na lista de possíveis vendas do clube desde 2022, e mesmo com o interesse do Manchester United , o PSG reavalia toda a situação junto a Neymar diante de uma série de fatores. A saída de Messi, além da grande possibilidade da ida de Mbappé para o Real Madrid, não seria algo bom para o time francês, uma vez que não quer perder suas três estrelas de uma vez.

A contratação do técnico Luis Enrique ao PSG anima o brasileiro. Sob o comando do espanhol, Neymar viveu seu melhor momento no futebol europeu. Os dois trabalharam juntos no Barcelona entre 2014 e 2017, com destaque para o título da Liga dos Campeões em 2015.