Bia Haddad vence de virada e avança às oitavas de WTA 500 da Inglaterra

Rio - Bia Haddad estreou com vitória no WTA 500 de Eastbourne, na Inglaterra. A brasileira número 13 do mundo venceu a tcheca Marie Bouzkova, 32ª do ranking, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (3). Com a vitória, a tenista avançou às oitavas de final da competição.

Após desistir de defender o título no WTA de Birmingham, Bia Haddad voltou as quadras em Eastbourne. Recuperada de dores no joelho, a brasileira começou com dificuldade e foi derrotada no primeiro set, mas reagiu e conseguiu a virada em um terceiro set emocionante.

Nas oitavas de final, Bia Haddad vai encarar a vencedora do confronto entre a croata Petra Martic, 30ª do ranking, e a britânica Katie Boulter, 88ª do ranking. Na história, a brasileira soma uma vitória e uma derrota contra a croata, além de nunca ter enfrentado a britânica.

Bia Haddad luta para retornar ao top 10 do ranking da WTA. Após ficar entre as dez melhores do mundo com o desempenho em Roland Garros, a brasileira caiu para 13º lugar. No próximo mês, Bia disputará o Grand Slam de Wimbledon, na Inglaterra.