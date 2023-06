Bayern pode dar 'chapéu' no Real Madrid e oferece quase R$ 400 milhões por Kane

O Bayern de Munique avançou na negociação com o atacante Harry Kane. Após receberem o sinal positivo do jogador, o clube alemão fez uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 365 milhões), além de bônus, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Entretanto, a oferta foi recusada pelo Tottenham.

O clube inglês não pretende aceitar propostas abaixo do valor de 100 milhões de libras (R$ 610 milhões). Por outro lado, o valor solicitado pelo Tottenham afasta os interessados, como o Real Madrid. O Bayern de Munique também não pretende enviar uma oferta nesta faixa.

Harry Kane, que está próximo de completar 30 anos, teria definido o Bayern de Munique como a sua opção favorita para assinar caso deixe o Tottenham. O jogador tem contrato com o Tottenham até junho de 2024 e a partir de janeiro já poderia assinar pré-contrato com qualquer clube.

Na temporada 2022/23, Harry Kane marcou 32 gols e deu cinco assistências em 49 partidas disputadas. Ao todo, soma 280 gols e 64 assistências em 435 jogos com a camisa do Tottenham. Ele é o maior artilheiro da história do clube londrino e o segundo maior do Campeonato Inglês desde 1992.