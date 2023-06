Rio - A musa do OnlyFans, Astrid Wett, é uma torcedora apaixonada pelo Chelsea. Para brindar seus fãs que compartilham do mesmo clube de coração que ela, a britânica gravou um vídeo em que aparece sensualizando com vários uniformes dos Blues.

Astrid Wett é bastante conhecida na Inglaterra e além de ser musa do OnlyFans também compete em lutas de boxe contra outras influenciadoras. Ela tem mais de 439 mil seguidores no Instagram.