Lateral do Botafogo está perto de ser anunciado por time da Série A

Rio - O América-MG acertou a contratação do lateral-direito Daniel Borges, do Botafogo. Segundo apurou o iG Esporte, as partes apenas alinham minutas de contrato para oficializar o novo vínculo.



O contrato do jogador, de 30 anos, com o Coelho será por empréstimo até o final de 2024. Na semana passada, o atleta já havia se despedido do elenco do Glorioso.

Daniel Borges atuou pelo América-MG em 2020, quando foi vice-campeão da Série B. Na ocasião, atuou em 30 partidas pelo time mineiro.



Pelo Botafogo, por onde atua desde 2021, o lateral soma 87 jogos. Nesta temporada, Borges perdeu espaço e estava fora dos planos do técnico Luís Castro.