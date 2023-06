Suárez, do Grêmio, cogita tratar dores no joelho com especialista em Barcelona

Com dores no joelho e sob risco de aposentadoria, o atacante Luís Suárez, do Grêmio, cogita viajar para Barcelona para tratar o problema. Segundo o jornal uruguaio "El Observador", o jogador pretende consultar com o médico Ramón Cugat, referência em tratamento de lesões no joelho na Espanha.

O médico Ramón Cugat foi responsável por operar o joelho direito do uruguaio em janeiro de 2020, quando defendia o Barcelona. Apesar das dores, Suárez marcou na goleada por 5 a 1 sobre o Coritiba, no último domingo (25), mas pediu para ser substituído no segundo tempo.

As dores no joelho de Suárez tem sido o principal assunto nos bastidores do Grêmio nas últimas semanas. Mas a aposentadoria, pelo menos neste momento, parece descartada. O jogador pretende realizar uma avaliação com o especialista para saber os próximos passos da carreira.