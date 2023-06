Atacante do Cruzeiro revela que foi sondado pelo Vasco

Rio - O atacante Bruno Rodrigues é um dos destaques do atual elenco do Cruzeiro. No entanto, o jogador, de 26 anos, recebeu sondagens de outros clubes. Emprestado à Raposa, pela Tombense, o Vasco procurou informações sobre o jogador, porém, não houve evolução de uma negociação. O atacante não pode defender mais nenhum clube da Série A em 2023, porque já fez sete jogos pelo clube mineiro.

"Proposta, ainda não. Sondagem, sim. Deixo isso com meu empresário. Eles sabem o meu desejo. Estou muito feliz. Vou falar de dois do Brasil, que não interessam agora, porque eu não pude ir, não deu certo. Foram o Vasco e o Grêmio", afirmou em entrevista à rádio Itatiaia.

Na atual temporada, Bruno entrou em campo em 26 jogos, fez oito gols e deu cinco assistências. Formado pelo Athletico-PR, o atacante passou por Paraná, Ponte Preta, pelo São Paulo, teve uma experiência no Famalicão, de Portugal, antes de chegar ao Cruzeiro no ano passado.